СК возбудил уголовное дело из-за отравления угарным газом четырех жителей Октябрьска

Следователи считают, что ЧП могло произойти из-за некачественного выполнения работ по газоснабжению Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за отравления четырех человек угарным газом. ЧП произошло в ночь на 30 мая 2023 года в Октябрьске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По информации правоохранителей, все случилось в квартире одного из домов по улице 3-го Октября. Из-за отравления угарным газом погиб 31-летний мужчина. Еще три человека – двое мужчин и женщина в возрасте от 29 до 56 лет – попали в больницу.

- По предварительным данным, все произошло в результате ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг по газоснабжению и эксплуатации оборудования многоквартирного дома, - рассказали в Следственном комитете.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены необходимые экспертизы. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

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