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НовостиОбщество8 июня 2023 6:59

В Самарской области мужчины при помощи гвоздодера украли часы у пенсионера

Также злоумышленник забрал телефон, продукты и деньги
Алена ПРОВКИНА
Жители украли вещи у пенсионера. Фото: ГУ МВД России по региону

Жители украли вещи у пенсионера. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Жигулевск Самарской области подозреваемый обокрал пожилого мужчину. Он украл продукты, часы, телефон и деньги.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевший обратился за помощью в отделение полиции. Он рассказал, что в дом его отца пробрался грабитель. Подозреваемый отогнул дверь при помощи гвоздодера, пробрался в комнату к пенсионеру и похитил имущество и денежные средства. Правоохранители смогли задержать сразу двух причастных к грабежу. Молодые люди неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Задержанные признали вину и рассказали, что находились в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.