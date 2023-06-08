В Самарской области мужчины при помощи гвоздодера украли часы у пенсионера

Жители украли вещи у пенсионера. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Жигулевск Самарской области подозреваемый обокрал пожилого мужчину. Он украл продукты, часы, телефон и деньги.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевший обратился за помощью в отделение полиции. Он рассказал, что в дом его отца пробрался грабитель. Подозреваемый отогнул дверь при помощи гвоздодера, пробрался в комнату к пенсионеру и похитил имущество и денежные средства. Правоохранители смогли задержать сразу двух причастных к грабежу. Молодые люди неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Задержанные признали вину и рассказали, что находились в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.