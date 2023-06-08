Пьяная жительница Самары ударила ножом своего сожителя во время ссоры

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре во время распития алкоголя 56-летняя местная жительница ударила своего сожителя из-за возникшего конфликта.
— Из квартиры дома на улице Печерской в больницу с колото-резанными ранами госпитализировали 51-летнего мужчину, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
В квартире полицейские обнаружили его сожительницу и нож со следами крови. По словам женщины, конфликт произошел на бытовой почве в ходе распития спиртных напитков. Согласно экспертизе, мужчина получил травмы, которые относятся к тяжкому вреду здоровью.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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