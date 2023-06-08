Поезд в Калининград будет ходить из Самары все лето Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этим летом жители Самары смогут без пересадок доехать до Калининграда. Будет запущен специальный сезонный поезд. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

– С 3 июля по 31 августа 2023 года назначается сезонный поезд № 425/426 Челябинск – Калининград. Он будет делать остановки в Уфе, Самаре и Пензе, – говорится в сообщении.

Из Самары поезд будет отправляться по пятницам в 16:23. Прибытие в Калининград – в воскресенье в 13:37. Обратный рейс – по понедельникам в 9:27. На железнодорожный вокзал в Самаре состав будет прибывать по средам в 9:56. Время указано местное.

Билеты на поезд уже поступили в продажу. Представители Куйбышевской железной дороги напоминают, что поезда в Калининград по-прежнему следуют через Литву транзитом. Посадка и высадка пассажиров в этой стране запрещена. Кроме того, сохраняется квота мест. В одном составе должно быть не более 300 пассажиров.

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