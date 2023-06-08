Выставка к 85-летию самарского художника Вадима Сушко откроется в художественном музее

Последние десятилетия художник живет в Винновке на берегу Волги. Фото: художественный музей

В пятницу, 9 июня, в 18:00 в художественном музее Самары состоится открытие выставки известного самарского художника Вадима Сушко. Выставка посвящена 85-летию со дня рождения и 60-летию творческой деятельности.

— Один из самых ярких периодов творчества художника пришелся на время хрущевской оттепели. Сушко входил в группу художников-шестидесятников «ГМК-62», чьи работы производили сильное впечатление своей новизной, свежестью и выразительностью языка, — рассказали в пресс-службе музея.

Последние десятилетия художник живет в Винновке на берегу Волги. Произведения Вадима Сушко находятся в собраниях самарского художественного музея и пензенской картинной галереи.

Прийти на открытие может любой желающий бесплатно. В последующие дни стоимость билетов составит 200 рублей для всех и 100 рублей – для льготных категорий.

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