Ряд автобусов пустили в объезд из-за ремонта на ул. Алексея Толстого в Самаре

Автобусы изменили трассы следования на время ремонтных работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ряд автобусов пустили в объезд участка улицы Алексея Толстого. Это связано с проведением ремонтных работ на отрезке от улицы Комсомольской до улицы Пионерской, сообщает городской департамент транспорта.

- Направлены в объезд автобусы №№ 5д, 11, 17, 24, 37, 61, 168 и 172, - отметили в ведомстве.

Автобус № 61 временно курсирует по улицам Куйбышева, Комсомольской и Алексея Толстого в оба направления. Остальные маршруты пустили по улицам Алексея Толстого, Комсомольской и Куйбышева в направлении остановки «Площадь Революции». Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки. Когда автобусы вернутся на свои привычные маршруты, пока неизвестно.

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