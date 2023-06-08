Самарец потерял 405 тысяч рублей из-за дистанционного мошенника

Мужчина перевел деньги мошеннику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местный житель потерял крупную сумму из-за дистанционного мошенника. Правоохранители задержали злоумышленника.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, за помощью в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что неизвестный мужчина продавал оборудование для майнинга. Мошенник убедил потерпевшего перевести 405 тысяч рублей на банковский счет, а после оплаты перестал выходить на связь и заблокировал абонента.

Сотрудники полиции смогли задержать злоумышленника. Потерпевший признал свою вину и раскаялся в содеянном. Расследование уголовного дела завершено. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде.