Новое промерное судно «Створ» торжественно спустили на воду в Самаре

Судно освятили и по традиции разбили о его борт бутылку шампанского / Фото: ЗАО "Нефтефлот"

В среду, 7 июня 2023 года, в Самаре состоялся торжественный спуск на воду нового промерного судна «Створ». Оно было изготовлено на местном предприятии «Нефтефлот».

Проект судна «Створ» разработало Ростовское центральное проектно-конструкторское бюро «Стапель». Его заложили в Самаре осенью 2022 года. Судно построили по контракту с ФКУ «Речводпуть». Корабль будет замерять глубины и вычерчивать карты рельефа дна.

В рамках торжественной церемонии состоялось освещение судна. Затем о его борт по традиции разбили бутылку шампанского. Сделала это «крестная мать» корабля – кладовщик цеха по подготовке производства Ирина Черепанова.

Напомним, в настоящее время «Нефтефлот» участвует в нескольких проектах по госконтрактам строительства судов. Оно обеспечено заказами до 2035 года. В частности, региональное правительство планирует наладить на самарской верфи выпуск двухпалубных судов до 240 человек. Они будут предназначены для внутренних перевозок

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