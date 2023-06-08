Самарские парки «Воронежские озера» и «Молодежный» продолжат благоустраивать в 2024 году

С каждым годом увеличивается число самарцев, участвующих в голосовании. Фото: администрация Самары

В Самаре лидерами по итогам голосования за обновление территорий стали парки «Воронежские озера» и «Молодежный», бульвар по улице Чернореченской. Об этом сообщили в городской администрации.

— С каждым годом увеличивается число самарцев, участвующих в голосовании. Именно жители решают, каким они хотят видеть наш город. Спасибо всем, кто проявил неравнодушие и выразил свое мнение, — сказала глава Самары Елена Лапушкина.

В голосовании участвовали 20 общественных пространств. Список территорий-победителей голосования за благоустройство уже опубликован. Они будут обновлены в 2024 году.

Напомним, в этом году уже началось обновление территорий, которые в прошлом году стали лидерами голосования. Это сквер «Самарец», вторые этапы парков «Молодежный», «Воронежские озера», Ерик Парк. Работы планируется завершить до 1 сентября.

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