Гуманитарный груз отправят из Самары в Белгородскую область

Жителям Белгородской области передадут воду, продукты, средства гигиены и предметы первой необходимости / Фото: Единая Россия

Самарская область окажет помощь жителям Белгородской области. В четверг, 8 июня 2023 года, из Самары туда отправят гуманитарный груз. Об этом сообщили в реготделении партии «Единой России».

- Жителям Белгородской области нужны продукты, фасованные крупы, средства гигиены, предметы первой необходимости, новая одежда и обувь, постельное белье, посуда, зарядные устройства для телефонов. Полный перечень можно уточнить в пунктах сбора гуманитарной помощи в местных отделениях партии, - отметили в ЕР.

Напомним, ранее фуры со всем необходимым для жителей Белгородской области передали Московская Владимирская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Тамбовская области и Татарстан. В регион привезли первые 40 тонн продуктов, детского питания, бытовой химии и предметов первой необходимости. В ближайшие сутки поступит еще около 100 тонн гуманитарной помощи.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, из приграничных районов региона эвакуировали почти 60 тысяч человек. Это сделали из-за регулярных обстрелов со стороны Украины. Многие разъехались по родственникам, но 8 тысяч человек сейчас находятся в ПВР.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.