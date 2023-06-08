Мошенники стали выманивать деньги через поддельные аккаунты в мессенджерах

С конца 2022 года активность мошенников в мессенджерах выросла на 12% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России вновь активизировались мошенники. В последнее время они стали подделывать аккаунты знакомых и близких потенциальных жертв в мессенджерах. Раньше подобную схему аферисты использовали в социальных сетях.

Происходит все следующим образом: в мессенджере поступает сообщение от аккаунта с фотографией и личными данными знакомых пользователю людей. От их лица злоумышленники могут написать сразу нескольким контактам своей жертвы с просьбой одолжить деньги. Информацию о подписчиках смотрят через открытые профили в соцсетях.

— Отдельные группы мошенников теперь проявляют еще большую хитрость и ради обмана готовы представляться чужим именем, копировать личность реального человека. Клиенты сообщают о случаях, когда от их имени и с их фотографией в мессенджерах пишут близким друзьям или коллегам и просят о помощи под различными предлогами — «взаймы» или в «экстренных ситуациях». По нашим данным, с конца 2022 года активность мошенников в мессенджерах выросла на 12%, — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Россиян призывают быть бдительнее и всегда перепроверять сведения, поступающие от незнакомых людей. Чтобы всегда держать под контролем все операции по картам и счетам, следует подключить СМС-уведомления и оперативно получать от банка актуальную информацию.

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