В Самаре пройдет мероприятие «Aqua weekend» 12 июня 2023 года

Горожане смогут принять участие в мероприятии Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре в День России пройдет масштабное мероприятие. «Aqua weekend» состоится 12 июня 2023 года.

По информации пресс-службы правительства региона, владельцев водного транспорта со всей страны, блогеров, артистов и всех активных жителей региона, пригласили принять участие в крупнейшем параде на Волге. В этот день участники на различных судах пройдут по реке с флагами России и пристанут к пляжу Малибу, где пройдет торжественная программа.

В прошлом году мероприятие посетили более 5000 человек. В этом году в программе примут участие более 10 000 участников. Жители смогут посетить фото-зону, мастер-классы, выступления музыкальных групп, пенная вечеринка.