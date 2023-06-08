Жители Самары одобрили строительство на набережной причалов для маломерных судов

Речь идет о территории набережной в пойме реки Самары. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре завершились общественные слушания по поводу предоставления участка набережной под причалы. Местные жители одобрили проект. Соответствующее заключение опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно документу, Бахмуровым предоставили разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка. Речь идет о территории набережной в пойме реки Самары. Там планируется построить причалы для маломерных судов.

Отмечается, что площадь участка под строительство составляет 5099 квадратных метров. Напомним, 7 июня 2023 года в Самаре состоялся торжественный спуск на воду нового промерного судна «Створ». Оно было изготовлено на местном предприятии «Нефтефлот».

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