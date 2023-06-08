Самарская телебашня озарится праздничной подсветкой в виде флага России 12 июня

Жители в режиме подсветки смогут увидеть развивающийся государственный флаг Российской Федерации.
Фото: правительство Самарской области
В понедельник, 12 июня 2023 года, телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в честь Дня России. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.
Филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона, расположенной на улице Советской Армии, 205. Жители в режиме подсветки смогут увидеть развивающийся государственный флаг Российской Федерации.
Подсветка телебашни будет работать с момента наступления сумерек и до 23:00. Всего в акции, приуроченной ко Дню России, участвовать будут 20 телебашен РТРС.
Напомним, телебашни меняют свои подсветки в каждый важный праздник. Например, самарскую телебашню 9 мая 2023 украсила праздничная подсветка и фото фронтовиков в орденах.
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