В Самаре ограничили проход на пляж во время подготовки к «ВолгаФест»

Территорию огородили. Фото: скриншот видео

В Самаре временно ограничили подход на пляж. В областной столице пройдет «Волгафест» с 13 по 18 июня.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал кадры перекрытия в социальных сетях. Фестиваль является визитной карточкой Самарской области. В том году ожидается параллельная программа на разных набережных региона. Также фестиваль подхватят в Сызрани и Октябрьске 17 июня 2023 года.

Темой программы в этом году станет «любовь». Судя по опубликованным кадрам, на самарском пляже уже приступили к подготовке. Центром фестиваля станет музей городок.