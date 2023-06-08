Российский флаг заметили в небе над Самарой 7 июня 2023 года

Накануне в небе над Самарой появились красная, синяя и белая полосы / Фото: Екатерина Колотовкина

В среду, 7 июня 2023 года, жители Самары заметили необычный закат. Небо над городом окрасилось в цвета российского флага. Фото в своем телеграм-канале поделилась руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества Самарской области» Екатерина Колотовкина.

Так, накануне вечером в небе над Самарой появились три горизонтальные линии. Сначала красная, потом синяя и сверху белая. Все вместе это напоминает российский триколор.

По словам горожан, это было красивое и захватывающее зрелище. Кто-то увидел в подобном явлении флага России хороший знак – якобы даже природа поддерживает нашу страну. Самарцы считают, что триколор символизирует победу РФ.

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