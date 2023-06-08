Шесть дворов благоустроят в Кировском районе Самары в 2023 году

Работы на площадках уже стартовали Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается обновление дворовых территорий. Сейчас специалисты работают в Кировском районе. Там будут приведены в порядок сразу 6 участков. Об этом сообщили в горадминистрации.

В частности, работы ведутся напротив дома 184 по улице Стара Загора. Там появится прогулочная зона с асфальтовыми дорожками и детская площадка с качелями. Помимо этого, во дворе расширят проезды для автомобилей, оборудуют парковочные места и приведут в порядок дорожное покрытие.

– Жители решили установить на детской площадке оборудование для самых маленьких - качели, песочницу, качалки на пружине. Для тех, кто постарше, предусмотрены турники. Подрядчик уже приступил к монтажным работам и асфальтированию, – рассказала начальник отдела технической документации и инициативных проектов администрации Кировского района Дарья Орлова.

В рамках контракта работы должны завершить до августа, но подрядчик планирует сделать это раньше срока.

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