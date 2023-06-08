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НовостиОбщество8 июня 2023 11:02

В ближайший час в Самарской области ожидается гроза

В регионе усилится ветер
Алена ПРОВКИНА
В регионе усилится ветер

В регионе усилится ветер

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайший час ожидается гроза и усиление ветра. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», местами в губернии пройдет гроза, усилится северо-западный ветер, его порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Такая погода сохранится и вечером. Жителям рекомендуют быть более аккуратными на улице.

Не стоит оставлять легковые автомобили возле ветхих деревьев и прятаться от ветра возле рекламных конструкций. Также, чтобы избежать несчастных случаев, не стоит прятаться около стен домов и за остановками.