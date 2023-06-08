В Самаре на ул. Димитрова демонтировали киоск, где незаконно торговали алкоголем

По словам местных жителей, ларек был местом скопления маргинальных личностей Фото: администрация Самары

В среду, 7 июня 2023 года, в Кировском районе Самары демонтировали киоск, владелец которого незаконно торговал алкоголем. Стоял ларек у дома № 7 по улице Георгия Димитрова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- У предпринимателя нет разрешения на продажу алкогольной продукции. Мы неоднократно изымали ее вместе с полицией, составляли протоколы. От местных жителей поступали многочисленные жалобы на возросшую активность маргинальных личностей у данного торгового объекта, - рассказал глава Кировского района Игорь Рудаков.

По словам чиновника, все эти факты стали поводом для расторжения с предпринимателем договора аренды земельного участка. Собственника обязали освободить площадку, но тот ничего не сделал. Тогда киоск демонтировали в принудительном порядке.

В мэрии отмечают, что в Кировском районе проведена масштабная работа по уборке незаконных ларьков и по расторжению договоров с предпринимателями, которые нелегально торговали алкоголем. На сегодняшний день от несанкционированных торговых объектов и лотков уже полностью освободили бульвар на проспекте Металлургов и на улице Победы. Напомним, всего по городу осталось демонтировать более 250 незаконных ларьков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.