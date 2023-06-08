В Самаре преподаватель вуза получил от студентов 225 тысяч рублей за хорошие оценки

В отношении педагога возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доцент кафедры одного из вузов Самары попался на взятках от студентов. Он получил от учащихся несколько сотен тысяч рублей. Подробности сообщили в пресс-службе Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

О том, что преподаватель может быть замешан во взяточничестве, оперативникам сообщила администрация вуза. Полиция начала следствие и выяснила, что 44-летний мужчина получил от студентов 4-х групп 225 тысяч рублей, что является крупным размером. За деньги преподаватель обещал хорошие оценки и беспроблемную сдачу зачетов.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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