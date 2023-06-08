Депутаты губдумы проверили организацию летнего отдыха детей в Самарской области

Депутаты побывали в лагере «Электроник – Дубрава», где сейчас отдыхают ребята из Снежного / Фото: Единая Россия

Депутаты Самарской губернской думы проверили, как организован отдых детей и подростков в регионе. Они выехали в Ставропольский район и ознакомились с работой лагеря «Электроник – Дубрава».

Учреждение работает круглый год, но сильнее всего загружен летом. В этом году планируется провести четыре оздоровительные смены и одну тематическую. В общей сложности будет охвачено 1 910 детей. Сейчас в «Электронике» отдыхают ребята из города Снежное (ДНР). Для них организовали различные активности как в самом лагере, так и за его пределами: экскурсии по знаковым местам Тольятти, музеям, природным достопримечательностям.

– Организация отдыха и оздоровления детей в Самарской области – в приоритете. Финансирование, охват детей увеличивается с каждым годом. Мы обсуждали организацию питания детей, получение путевок, материально-техническое обеспечение лагерей и главное – говорили о развитии. Мы подготовим обращения к главам муниципалитетов, чтобы они также разработали свои муниципальные программы, – отметила председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике губдумы, координатор партпроекта «Единой России» – «Крепкая семья» в Самарской области Марина Сидухина.

Председатель комитета областного парламента по образованию и науке, координатор партпроекта «Новая школа» в 63-м регионе Светлана Ильина рассказала, что в последнее время возрос спрос на отдых и оздоровление детей в лагерях Самарской области. Однако существующих площадей недостаточно, нужно строить новые модульные корпуса.

Также депутаты обсудили на выездном мероприятии вопросы безопасности детей в летних лагерях. Были названы места, которые вызывают беспокойство. Марина Сидухина предложила направить главам муниципалитетов письма с просьбой усилить контроль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.