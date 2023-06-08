Большинство родителей в Самаре против отмены домашнего задания

Многие родители против отмены "домашки" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие родители школьников против отмены домашнего задания. Особенно часто о негативных последствиях говорят те, кто окончил школу с медалью.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 2 из 3 опрошенных родителей против отмены домашнего задания. Родители считают, что домашнее задание является закреплением материала, изученного в школе, а его отмена может негативно сказаться на качестве образования. Поддержали идею только 16% респондентов. Горожане считают, что в свободное время детям стоит заниматься спортом и гулять на свежем воздухе.

Сторонников отмены домашнего задания больше среди тех, кто учился на «четверки» и «тройки». При том, против изменения практики мужчины выступают чаще женщин.