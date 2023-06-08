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НовостиОбщество8 июня 2023 11:50

Большинство родителей в Самаре против отмены домашнего задания

Жители приняли участие в опросе
Алена ПРОВКИНА
Многие родители против отмены "домашки"

Многие родители против отмены "домашки"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие родители школьников против отмены домашнего задания. Особенно часто о негативных последствиях говорят те, кто окончил школу с медалью.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 2 из 3 опрошенных родителей против отмены домашнего задания. Родители считают, что домашнее задание является закреплением материала, изученного в школе, а его отмена может негативно сказаться на качестве образования. Поддержали идею только 16% респондентов. Горожане считают, что в свободное время детям стоит заниматься спортом и гулять на свежем воздухе.

Сторонников отмены домашнего задания больше среди тех, кто учился на «четверки» и «тройки». При том, против изменения практики мужчины выступают чаще женщин.