Почти 5 тысяч выпускников Самарской области написали ЕГЭ по обществознанию в 2023 году

Экзаменационная работа состояла из двух частей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году многие выпускники Самарской области решили сдать ЕГЭ по обществознанию. Заявление на сдачу экзамена по этому предмету подали 4 953 человека. Информацию сообщили в региональном правительстве.

Для проведения ЕГЭ в регионе было открыто 62 пункта. Школьники приступили к сдаче в четверг, 8 июня. Экзаменационная работа состояла из двух частей и включила в себя 25 заданий. 16 из них были с кратким ответом, 9 – с развернутым. Экзамен нужно было сдать за 3,5 часа.

Теперь ребятам остается дождаться результатов, которые будут известны не позднее 23 июня 2023 года. Для успешной сдачи им необходимо набрать минимум 42 тестовых балла.

Следующие экзамены – биология и иностранные языки (письменная часть) – пройдут 13 июня.

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