Жителей Самары приглашают поучаствовать во всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»

Главной целью акции является пропаганда ценностей здорового образа жизни. Фото: администрация Самары

В воскресенье, 25 июня, пройдет всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная ко Дню молодежи. Жителей Самары приглашают присоединиться к участию.

— Главной целью акции является пропаганда ценностей здорового образа жизни, повышение физической активности населения и развитие естественных методов оздоровления, — рассказали в администрации Самары.

Каждый год в акции участвуют более миллиона человек из более чем 700 населенных пунктов Российской Федерации. Узнать более подробную информацию об акции и зарегистрироваться можно на сайте.

Напомним, 4 июня 2023 года в 09:00 в Самаре пройдет главный полумарафон России с синхронным стартом – «ЗаБег.РФ». В соревнованиях будут участвовать более двух тысяч бегунов на четырех дистанциях.

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