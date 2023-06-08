Инженеры космического центра Мьянмы прошли курс обучения в Самарском университете

Курс обучения на базе образовательной программы комитета ООН по космосу прошли четыре инженера из Мьянмы / Фото: Олеся Орина / Самарский университет

В Самарском университете имени академика С.П. Королева завершился курс, созданный на базе образовательной программы комитета ООН по космосу. Первыми, кто прошел обучение, стали инженеры космического центра Мьянмы.

- Мы завершили процесс обучения группы специалистов из космического центра Мьянмы. Этих инженеров рекомендовал нам Роскосмос. Мы предложили им образовательную программу, которая включает изучение широкого спектра космических технологий с упором на наноспутники типа «кубсат», а также помогает освоить использование информационных технологий для различных космических приложений, - рассказал заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета, руководитель программы, профессор Игорь Белоконов.

В течение девяти месяцев четверо специалистов из Мьянмы осваивали новые знания по программе профессиональной переподготовки «Основы спутниковых и навигационных технологий: на пути к Луне». Они изучали азы проектирования космических аппаратов и анализ космических миссий, а также создание аппаратного и программного обеспечения для работы с глобальными навигационными системами. Весь образовательный процесс проходил на английском языке.

По словам одного из преподавателей программы, доцента вуза Дениса Аваряскина, у каждого участника курса была одинаковая задача – разработать проект наноспутника. Также они выбирали, где именно в Мьянме будут находиться наземные станции приема информации управления спутниками. Вторая часть программы была посвящена навигационным системам. Специалист отметил, что для гостей из Мьянмы, где космические технологии только начинают развивать, многое было в новинку.

В завершение курса состоялась защита эскизных проектов разработанных наноспутников. По итогам обучения инженерам вручили дипломы.

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