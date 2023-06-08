В МВД рассказали, из чего готовили отравивший Поволжье «Мистер Сидр»

«Мистером Сидром» отравились больше 100 человек в нескольких регионах страны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полиции выяснили, что за спирт добавляли в «Мистер Сидр», из-за которого отравились больше 100 человек в нескольких регионах страны. Оказалось, что самарскому предпринимателю Анару Гусейнову поставляли спирт, украденный у полиции.

- Полицейскими установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Партия ядовитого спирта хранилась на складе с 2012 года после того, как ее конфисковали во время рейда.

Полицейские задержали двух жителей Самары, которых подозревают в краже, и сержанта полиции, который охранял склад и помогал злоумышленникам. Кроме того, своей должности лишился замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрий Сафронов, который курировал работу тыловых подразделений регионального ГУ МВД. В ближайшем будущем пост покинет и начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Самарской области Александр Ремнев.

Напомним, предпринимателя Анара Гусейнова, который занимался изготовлением «Мистера Сидра», задержали. Когда об отравлении только стало известно, мужчина пытался избавиться от всех улик на производстве.