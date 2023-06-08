«Летние вечера духовой музыки» стартуют в Самаре 9 июня 2023 года

В программе: классическая и духовая музыка, военные марши, вальсы Фото: правительство Самарской области

В пятницу, 9 июня 2023 года, в Самаре в третий раз стартует проект «Летние вечера духовой музыки». Его организаторами выступают Дом офицеров Самарского гарнизона совместно с 2-ой гвардейской общевойсковой Краснознаменной Армией ЦВО и самарским Союзом «Военно-исторический клуб «Бессмертные гусары». Информацию сообщили в региональном правительстве.

Жители смогут послушать классическую и духовую музыку, военные марши, вальсы. Помимо этого, в программе – художественная декламация и музыкальные номера в исполнении известных артистов и духовых оркестров.

Проект откроется в 17:00. Следующий концерт состоится 23 июня.

Отмечается, что выступления будут продолжаться в течение всего лета. Музыканты будут радовать жителей дважды в месяц по пятницам.