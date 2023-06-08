ТОАЗ помог открыть инклюзивную площадку в детском саду № 33 «Мечта»

Инклюзивная площадка представляет собой уличную сцену с навесом и минипандусом / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Тольятти на территории детского сада № 33 «Мечта» открыли инклюзивную сцену. Площадку создали для адаптации ребят с функциональным расстройством зрения и тяжелыми нарушениями речи. В ее запуске приняли участи специалисты ТОАЗа.

Инициатором проекта «Мир неограниченных возможностей» стало дошкольное учреждение. В прошлом году он стал одним из победителей пятого этапа конкурса «Химия добра». Садик получил грант от предприятия на реализацию своей задумки.

Инклюзивная площадка представляет собой уличную сцену с навесом и специальным подъемом — минипандусом для инвалидной коляски. Она будет предназначена для театральных постановок, танцев и пения.

— Детский сад «Мечта» — единственное дошкольное учреждение в Комсомольском районе, реализующее инклюзивную образовательную программу. В рамках конкурса «Химия добра» мы поддерживаем его проекты, направленные на адаптацию детей с ОВЗ, уже на протяжении трех лет. В 2023-м проект садика «Радость общения» также получил положительную оценку жюри конкурса, — рассказала директор по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.