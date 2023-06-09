Идеи молодых самарских нефтепереработчиков получили высокую оценку экспертов

Самарские нефтепереработчики готовятся к московскому финалу НТК. Фото: АО «КНПЗ»

Научным разработкам молодежи на предприятиях нефтяной отрасли уделяют пристальное внимание, ведь их внедрение в производство приносит немалый экономический эффект. Авторы именно таких перспективных идей - 175 призеров и победителей региональных НТК - встретились на кустовой конференции. Лучшие 60 проектов эксперты рассмотрят в московском финале, и среди них - разработки четырех молодых специалистов Куйбышевского НПЗ.

Инженер-технолог производственного отдела Ксения Тимофеева заняла в своей секции второе место, предложив методы, которые помогут повысить интерес работников к изучению «Кодекса деловой и корпоративной этики».

Еще одно серебро - у специалиста по контролю за безопасной эксплуатацией ГТС отдела промышленной безопасности и производственного контроля Павла Логунова. Он разработал инструмент бизнес анализа, добавив к нормативным документам для оптимизации блок-схемную методологию. Третье место на Кустовой конференции занял ведущий специалист по контролингу и отчетности Андрей Мокеев со своей демоверсией программы производственного планирования. Номинацию «За практическую значимость» завоевала делопроизводитель испытательного центра Алина Филимонова, раскрыв тему «Реверс-инжиниринг ЗИП импортного технологического оборудования с применением 3D-сканирования».