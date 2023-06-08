Заседание комитета Госдумы по экономической политике провели в Самаре Максим Топилин и Дмитрий Азаров

Заседание комитета Госдумы РФ состоялось на площадке правительства Самарской области / Фото: Андрей Савельев

В четверг, 8 июня 2023 года, в правительстве Самарской области прошло выездное заседание комитета Госдумы РФ по экономической политике. Его провели глава комитета Максим Топилин и губернатор Дмитрий Азаров. Совещание было посвящено вопросу законодательного регулирования инновационной деятельности при реализации инвестпроектов. Также участники заседания обсудили развитие АВТОВАЗа, кластер беспилотников и строительство портового хаба.

По словам Максима Топилина, в конце 2000-х – начале 2010-х годов приходилось буквально спасать АВТОВАЗ, идти на сокращение персонала. Сегодня ситуация изменилась – нужны сотрудники, чтобы наращивать объемы производства. На заседании обсудили предложения по мерам поддержки отечественных автопроизводителей: переход такси и каршеринга на российские авто; перевод чиновников и депутатов на российские машины, в том числе на новую удлиненную LADA Vesta; увеличение утильсбора на зарубежные авто и отечественные машины с минимальной степенью локализации. Также на совещании затронули вопрос о поддержке отечественных автопроизводителей и производителей автокомпонентов.

Кроме того, была поднята тема подготовки кадров для обеспечения технологического суверенитета страны и системных мер поддержки этого направления. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко отметил, что в Самарской области «бесшовная» подготовка и профориентация детей и молодежи по инженерным специальностям поставлена на самом высоком уровне.

Также на совещании прозвучала информация о сроках запуска производства беспилотников в Самарской области, о создании транспортного коридора «Север – Юг», международного маршрута «Европа – Западный Китай» и торговых маршрутов. Затронули на заседании и вопрос создания в 63-м регионе федерального портово-логичтического хаба. По словам губернатора Дмитрия Азарова, проект получил высокую оценку президента РФ Владимира Путина.

По итогам заседания комитета были сформированы протокольные решения, которые в дальнейшем передадут в правительство РФ.

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