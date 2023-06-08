В Тольятти наркозависимый мужчина склонил подростка к наркомании

Тольяттинцу грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Тольятти уличили в пропаганде наркомании. Выяснилось, что мужчина склонял несовершеннолетнего к употреблению запрещенных веществ. Подробности сообщили в прокуратуре Самарской области.

Внимание оперативников привел 42-летний житель Автограда. Следствие полагает, что в январе 2023 года он предложил 17-летнему парню употребить вместе с ним наркотики. Молодой человек согласился, поскольку хотел проверить свои ощущения после употребления веществ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 230 УК РФ (склонение к употреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего). Материалы уже переданы в суд. Тольяттинцу грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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