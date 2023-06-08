В Самаре наградили педагогов-победителей народной премии «Я созидаю будущее»

Победителями премии стали педагоги из 21-го района и шести городов региона / Фото: Единая Россия

В Самаре подвели итоги народной премии «Я созидаю будущее». В число победителей вошли 94 преподавателя из 21-го района и шести городов региона. Награждение финалистов состоялось в парке «Россия – моя история».

Народную премию «Я созидаю будущее» учредили в рамках проекта «Киноуроки в школах России», который реализуется в ходе проекта «Новая школа» партии «Единая Россия». Победителям премии за лучшую социальную практику вручили дипломы и подарочный экземпляр книги писателя и режиссера Елены Дубровской «Маленькие истории с большим смыслом».

— По сравнению со всеми регионами РФ наши школьники завоевали максимальное количество наград. Рада была поздравить каждого победителя и вручить сборники рассказов автора Елены Дубровской, которые являются литературными основами киноуроков, — поделилась председатель комитета по образованию и науке губдумы, координатор проекта «Новая школа» в Самарской области Светлана Ильина.

Она напомнила, что в марте награды получили девять школ региона. Их отметили за самый лучший результат в стране по реализации социальных практик после просмотра фильмов проекта «Киноуроки в школах России и мира». Активность детей и педагогов позволила Самарской области вновь занять первое место во всероссийском проекте.

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