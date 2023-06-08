Двое мужчин пострадали и один погиб при выполнении демонтажных работ в Самарской области

Сейчас в ЧП разбираются следователи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На одной из стройплощадок Самарской области произошло ЧП со смертельным исходом. Рабочие получили повреждения при выполнении работ. К сожалению, один из них скончался. Подробности сообщили в региональном СУ СК.

Все случилось на территории организации в Большеглушицком районе. Трое мужчин занимались демонтажными работами. Следствие полагает, что в результате нарушения техники безопасности они получили телесные повреждения. Пострадавших доставили в больницу с различными травмами, где один из них скончался.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили 3 судебно-медицинские экспертизы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ведется следствие.

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