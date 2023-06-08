Дмитрий Азаров принял участие в открытии волонтерского Добро.Центра «Молоды душой» в Самаре

Губернатор пообщался с «серебряными» волонтерами. Фото: Дмитрий Бурлаков

В четверг, 8 июня, в Самаре состоялось открытие волонтерского Добро.Центра «Молоды душой». Торжественная церемония прошла в ОДО. Участие в ней приняли губернатор Дмитрий Азаров и председатель комитета по молодежной политики Госдумы Артем Метелев.

– Рад, что сегодня открывается Добро.Центр замечательных людей, настоящих патриотов, которые всегда готовы прийти на помощь тем, кому она нужна. Волонтеры вы «серебряные», а люди - «золотые», – обратился к присутствующим глава региона.

Артем Метелев отметил, что серебряные волонтеры – это люди, с которых молодежь должна брать пример.

– Вы показываете нам всем, что старость может быть счастливой. Мы создаем условия для того, чтобы люди в любом возрасте могли реализовать себя. Уже в 60 регионах России созданы центры «серебряных» волонтеров «Молоды Душой». В Самарской области построена целая сеть на муниципальном уровне, – подчеркнул Артем Метелев.

После церемонии открытия губернатор пообщался с серебряными волонтерами, поблагодарил их за неравнодушие и поддержку бойцов СВО. А ассоциация волонтерских центров и Фонд пенсионного и социального страхования РФ подписали соглашение.

– Я рад, что мы с коллегами договорились о том, чтобы осуществлять совместные проекты, помогать всем нам заботится о «серебряных волонтерах», – сказал председатель Фонда РФ Сергей Чирков.

Напомним, открытие Добро.Центра состоялось в рамках Всероссийского мероприятия «Добро.Конференция 2023». Она продлится до 10 июня 2023 года.