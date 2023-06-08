В Самаре стартовал всероссийский набор волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи

Во время мероприятия был открыт мурал, посвященный волонтерскому движению. Фото: Юлия Рубцова

В Самаре стартовал прием заявок на Всемирный фестиваль молодежи. Старт всероссийскому набору волонтеров был дан в рамках Добро.Конференции. Участие в мероприятии приняли губернатор Дмитрий Азаров и председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель рабочей группы Оргкомитета по подготовке волонтеров Всемирного фестиваля молодежи Артем Метелев.

– Я очень горд тем, что волонтерская программа стартует именно в Самарской области. У всех вас есть большие шансы побывать на Всемирном фестивале молодежи. Эта удивительная атмосфера дружбы, братства, творчества, которая царит на фестивале, навсегда остается в жизни каждого человека, – отметил Дмитрий Азаров.

В рамках старта в Самаре открылся мурал, посвященный волонтерскому движению. Он появился на фасаде Поволжского государственного колледжа. Мероприятие также посетил почетный гость – участница Всемирного фестиваля молодежи 1957 года Мария Жданова.

– Это было волнительно! Настолько сильные впечатления у меня остались от фестиваля, что вся моя жизнь прошла под светом этом замечательного праздника, – поделилась Мария.

С этого момента 5 тысяч человек могут зарегистрироваться на сайте ДОБРО.РФ и стать участниками значительного события. Фестиваль состоится в 2024 году.

– Мы ждем гостей из 100 стран. В фестивале впервые примут участие подростки, лучшие ребята, представители «Движения Первых», которое появилось в нашей стране. А также волонтеры из Донецкой, Луганской народных республик, Херсона и Запорожья, – рассказал Артем Метелев.

Прием заявок продлится до 1 декабря 2023 года.

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