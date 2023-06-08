Фестиваль «Архитектурное наследие» стартовал в Самаре 8 июня 2023 года

В первый день фестиваля состоялась панельная дискуссия Фото: администрация Самары

В четверг, 8 июня 2023 года, в Самаре стартовал фестиваль «Архитектурное наследие». В этом году он состоится уже в шестой раз. Главная тема мероприятия – «Архитектурное и градостроительное наследие как стратегический ресурс социально-экономического развития территорий России».

Как сообщили в администрации Самары, участие в фестивале примут российские и зарубежные эксперты. В первый день мероприятия они приняли участие в панельной дискуссии. Также состоялись презентации участников смотра-конкурса «Культурное наследие Регионов России».

В дальнейшей программе фестиваля – Всероссийская конференция, круглые столы, кейс сессии и лекции, посвященные вопросам сохранения и развития культурного наследия. А главным событием станет торжественная церемония награждения победителей и закрытие мероприятия – оно состоится 10 июня.

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