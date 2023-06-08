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НовостиОбщество8 июня 2023 17:05

Православный храм появится в женской исправительной колонии в Самаре

Проектирование объекта уже началось
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На днях площадку посетили члены Общественного совета при УФСИН России по Самарской области

На днях площадку посетили члены Общественного совета при УФСИН России по Самарской области

Еще один православный храм будет построен в Самаре. Он появится на территории исправительной колонии №15, где отбывают наказание осужденные женщины. Информацию сообщили в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.

– На днях площадку посетили члены Общественного совета при УФСИН России по Самарской области. Цель поездки в исправительное учреждение – проведение геодезических работ по проектированию храма, – пояснили в ведомстве.

Отмечается, что помощь строительстве объекта и окажут члены Общественного совета и благотворители.

Напомним, ранее в ИК-15 прошел конкурс красоты, участие в котором приняли арестантки. Он проводится на протяжении нескольких лет. Цель мероприятия - дать возможность осужденным проявить свои таланты и вспомнить, что такое быть настоящей женщиной.

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