Православный храм появится в женской исправительной колонии в Самаре

На днях площадку посетили члены Общественного совета при УФСИН России по Самарской области

Еще один православный храм будет построен в Самаре. Он появится на территории исправительной колонии №15, где отбывают наказание осужденные женщины. Информацию сообщили в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.

– На днях площадку посетили члены Общественного совета при УФСИН России по Самарской области. Цель поездки в исправительное учреждение – проведение геодезических работ по проектированию храма, – пояснили в ведомстве.

Отмечается, что помощь строительстве объекта и окажут члены Общественного совета и благотворители.

Напомним, ранее в ИК-15 прошел конкурс красоты, участие в котором приняли арестантки. Он проводится на протяжении нескольких лет. Цель мероприятия - дать возможность осужденным проявить свои таланты и вспомнить, что такое быть настоящей женщиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Красоту не спрячешь под фуфайкой: в самарской женской тюрьме прошел конкурс красоты «Мисс ИК-15 2022»

В Самаре в женской исправительной колонии выбрали королеву красоты в октябре 2022 года (подробности)