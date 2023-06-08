В Самаре демонтировали киоск на проспекте Кирова, где незаконно торговали алкоголем

Власти выяснили, что предприниматель не заключал договор аренды
Фото: администрация Самары
В Самаре демонтировали торговую точку, в которой незаконно продавали алкоголь. Киоск был расположен на проспекте Кирова, в районе дома №40. На него неоднократно жаловались местные жители. Самарцы сообщали, что посетители заведения доставляют им проблемы.
– Часто несознательные граждане с сомнительными напитками размещались во дворе нашего дома – на детской площадке, в том числе, в ночные часы. Это соседство доставляло беспокойство, – рассказала жительница дома №40 по проспекту Кирова Людмила Воздвиженская.
Администрация района начала проверку и выяснила, что предприниматель занимает площадку незаконно.
– По указанному адресу выехали специалисты отдела муниципального земельного контроля с обследованием. Оказалось, что у предпринимателя нет прав собственности на павильон, договор аренды также отсутствует, – рассказал глава Промышленного района Данил Морозов.
Предпринимателю велели освободить территорию, но он не отреагировал на предупреждение. В результате объект демонтировали.
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