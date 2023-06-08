В Самарской области женщина убила возлюбленного после празднования Нового года

Ближайшие годы горожанка проведет в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани суд вынес приговор местной жительницы, которая расправилась с возлюбленным после празднования Нового года. Женщина зарезала мужчину ножом. Подробности трагедии сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Все случилось 1 января 2023 года в квартире на улице Кадровой. Влюбленные поссорились, после чего 34-летняя женщина решила расправиться с сожителем и вонзила ему в грудь кухонный нож. От полученных травм 35-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В отношении горожанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Суд приговорил ее к 6 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

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