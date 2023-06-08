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НовостиОбщество8 июня 2023 17:57

В Самарской области горе-мать задолжала алименты сыну и дочери

Ближайшие полгода женщина проведет на исправительных работах
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Долг перед детьми превысил 40 тысяч рублей

Долг перед детьми превысил 40 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Отрадном горе-мать понесет наказание за неуплату алиментов. Женщина задолжала собственным детям крупную сумму. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее Кинель-Черкасский районный суд наложил на женщину обязанность по уплате алиментов на содержание дочери и сына. Однако мать не спешила обеспечивать детей. Она не платила алименты в период с сентября 2022 года по январь 2023 года. За это время долг вырос до 47 тысяч рублей.

В отношении женщины возбудили уголовные дела по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Суд приговорил ее к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

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