Жительница Самары поборолась за звание лучшей жены страны в телевизионном шоу

Девушки приняли участие в проекте. Фото: "Пятница!"

В Самаре местная жительница приняла участие в реалити и поборолась за звание лучшей жены страны. На телеканале «Пятница!» появилось шоу «Четыре жены».

По информации пресс-службы канала, создатели шоу «Четыре свадьбы» решили узнать, как обстоят дела у молодоженов после торжества. По правилам шоу: в каждом выпуске будут принимать участие четыре девушки, которые ранее были в программе «Четыре свадьбы». Соперницы посетят дома друг друга и оценят их сразу по нескольким критериям: хозяйственность, самореализация, отношения с мужем и общее впечатление.

В выпуске приняла участие 25-летняя Татьяна из Самары. Девушка владеет студией рисования. Ради победы участнице нужно превзойти своих конкуренток.