Самарцы пожаловались на огромную стаю бездомных собак у набережной

Животные бежали за велосипедистом. Фото: скриншот видео

В Самаре местные жители продолжают жаловаться на количество бродячий собак. На этот раз стаю животных заметили возле городской набережной.

Видео опубликовал самарский блогер Евгений Щекин в социальных сетях. Судя по предоставленным кадрам, не у всех животных есть клипсы, подтверждающих наличие вакцинации. Огромная стая на протяжении всего видео бежит за велосипедистом. Скорее всего, самарец подкармливает или ухаживает за животными.

В комментариях пользователи поделились на два лагеря. Некоторые считают, что нет ничего плохого в том, что животные разгуливают по улице. Другие же боятся, что собаки могут напасть, в том числе на детей.