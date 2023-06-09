В Самарской области безработный перевел мошеннику более 3 миллионов рублей

Мужчина лишился крупной суммы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители продолжают доверят неизвестным в интернете. Житель Отрадного стал жертвой мошенников.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемый представился сотрудником банка безопасности и рассказал, что со счетов потерпевшего пытаются украсть деньги. Злоумышленник посоветовал перевести средства на указанный адрес. Безработный горожанин доверился «банкиру» и потерял более 3 миллионов рублей.

После перевода собеседник перестал выходить на связь и заблокировал местного житель. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.