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НовостиПроисшествия9 июня 2023 5:06

В Самарской области безработный перевел мошеннику более 3 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Мужчина лишился крупной суммы

Мужчина лишился крупной суммы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители продолжают доверят неизвестным в интернете. Житель Отрадного стал жертвой мошенников.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемый представился сотрудником банка безопасности и рассказал, что со счетов потерпевшего пытаются украсть деньги. Злоумышленник посоветовал перевести средства на указанный адрес. Безработный горожанин доверился «банкиру» и потерял более 3 миллионов рублей.

После перевода собеседник перестал выходить на связь и заблокировал местного житель. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.