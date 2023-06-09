Мастер автосервиса угнал автомобиль, чтобы съездить по своим делам в Самарской области

Транспортное средство полицейские вернули законной владелице. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти у 49-летней местной жительницы похитили автомобиль Lada Priora. Она на две недели оставила машину для ремонта в автосервисе. А когда вернулась в назначенный день, то мастера и автомобиля не было.

— Кража попала на запись с камер видеонаблюдения. В день его предполагаемого возврата после ремонта собственнице ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью 28-летний тольяттинец угнал машину, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Молодого человека задержали по месту жительства. Недалеко от дома стоял и похищенный автомобиль. По словам мастера автосервиса, он просто хотел покататься по городу по своим делам, а по пути ненадолго заехал домой, где его задержали полицейские.

В настоящий момент за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения возбуждено уголовное дело. Транспортное средство полицейские вернули законной владелице.

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