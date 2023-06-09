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НовостиОбщество9 июня 2023 5:48

В Самаре 21% студентов планируют найти подработку на лето

Специалисты провели опрос
Алена ПРОВКИНА
Студенты рассказали, куда бы хотели устроиться

Студенты рассказали, куда бы хотели устроиться

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре студенты рассказали, что планируют делать этим летом. Только пятая часть опрошенных хотят найти подработку.

По информации сервиса Зарплата.ру, аналитики провели опрос в конце мая и в начале июне. Согласно полученным исследованиям, 21% студентов хотели бы найти подработку на лето. Чаще всего молодые люди выбирают вакансии курьеров, официантов, продавцов, комплектовщиков товаров, промоутеров, нянь, грузчиков, кассиров и работниками колл-центров.

Большинство респондентов хотят накопить деньги. Вариант «материально подстраховки» выбрали 46% опрошенных. Также 25% студентов хотят помочь своим родителям.