В Самаре 21% студентов планируют найти подработку на лето

Студенты рассказали, куда бы хотели устроиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре студенты рассказали, что планируют делать этим летом. Только пятая часть опрошенных хотят найти подработку.

По информации сервиса Зарплата.ру, аналитики провели опрос в конце мая и в начале июне. Согласно полученным исследованиям, 21% студентов хотели бы найти подработку на лето. Чаще всего молодые люди выбирают вакансии курьеров, официантов, продавцов, комплектовщиков товаров, промоутеров, нянь, грузчиков, кассиров и работниками колл-центров.

Большинство респондентов хотят накопить деньги. Вариант «материально подстраховки» выбрали 46% опрошенных. Также 25% студентов хотят помочь своим родителям.