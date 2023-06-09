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НовостиОбщество9 июня 2023 6:17

В Самаре жильцы аварийного дома не хотели переезжать в новые квартиры

Дальнейшее нахождение в доме было опасным для жизни
Ирина СИНЕГУБОВА
С каждой из должниц взыскали исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей.

С каждой из должниц взыскали исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей.

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре жильцы аварийного дома не хотели переезжать в новые квартиры. Судебные приставы Куйбышевского района убедили их это сделать.

— Женщины не хотели покидать родной угол. Сотрудникам службы пришлось объяснить, что дальнейшее нахождение в доме становится опасным для жизни, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Было возбуждено три исполнительных производства из-за того, что жильцы аварийного дома не исполняли решения суда. Женщины отказывались покидать дом и переезжать в предоставляемое жилье.

Тогда с каждой из должниц взыскали исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. Однако даже после этого жильцы продолжали стоять на своем и не собирались покидать дом. Их привлекли к административной ответственности.

После бесед с сотрудником службы женщины, проживающие в аварийном доме, все-таки согласились переехать в новые квартиры.

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