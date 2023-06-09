Самарцев пригласили принять участие в онлайн-программе ко Дню России

Самарцы смогут принять участие в программе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей пригласили принять участие в онлайн-программе ко Дню России. Пользователи смогут посетить виртуальный экскурсии по разным школьным музеям.

По информации Музея Победы, участники мероприятия также смогут посетить мастер-классы по изготовлению сувениров к празднику и кинопоказы. Кроме того, для горожан подготовили музыкальный подарок – сборник «Песни о Родине». Самарцы смогут присоединиться к программе на официальном сайте музея.

О выставке расскажут участники программы «Школьный музей Победы» - руководители и активисты. Дети на виртуальных занятиях смогут научиться делать памятные открытки с символами России.