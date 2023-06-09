Мурал «Добро» нарисовали на здании Поволжского государственного колледжа в Самаре

В открытии мурала приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и представители 88 регионов страны / Фото: vk.com/pgk_samara

В Самаре появился новый мурал. Огромное граффити нарисовали на здании Поволжского государственного колледжа. Его разместили на стене со стороны пересечения улицы Ново-Садовой и проспекта Ленина. Открытие арт-объекта состоялось в четверг, 8 июня 2023 года, в рамках проведения Добро.Конференции.

В мероприятии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и представители 88 регионов страны. Они вместе нанесли финальные штрихи на картину. Насколько известно, автор мурала — художник Дмитрий Горшков, известный под псевдонимом «Пирог». Другую его работу можно увидеть на стене дома по улице Ташкентской, 146.

На здании Поволжского государственного колледжа художник изобразил девушку, символизирующую добро, которое объединяет неравнодушных людей со всего мира. На картине видно, как к большому пламенному сердцу девушки тянутся люди, а рядом надпись: «Каждый важен».

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