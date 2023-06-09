В Самарской области правоохранители задержали злоумышленницу спустя полчаса после преступления

Задержанную доставили в отделение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области местная жительница обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что у нее украли банковскую карту.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, пенсионерка сообщила, что в ближайшем магазине с ее банковской карты произошла оплата. Оказалось, бабушка оставила платежное средство. Сотрудники полиции в кратчайшие сроки досмотрели камеры видеонаблюдения в магазинах и смогли задержать злоумышленницу, которая купила продукты.

Задержанную доставили в отделение для дальнейшего разбирательства. Подозреваемая призналась, что купила продукты и косметику. Когда поняла, что карта заблокирована, то просто ее выкинула. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.