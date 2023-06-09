Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июня 2023 6:56

В Самарской области правоохранители задержали злоумышленницу спустя полчаса после преступления

Женщина украла карту у пенсионерки
Алена ПРОВКИНА
Задержанную доставили в отделение

Задержанную доставили в отделение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области местная жительница обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что у нее украли банковскую карту.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, пенсионерка сообщила, что в ближайшем магазине с ее банковской карты произошла оплата. Оказалось, бабушка оставила платежное средство. Сотрудники полиции в кратчайшие сроки досмотрели камеры видеонаблюдения в магазинах и смогли задержать злоумышленницу, которая купила продукты.

Задержанную доставили в отделение для дальнейшего разбирательства. Подозреваемая призналась, что купила продукты и косметику. Когда поняла, что карта заблокирована, то просто ее выкинула. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.