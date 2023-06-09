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НовостиОбщество9 июня 2023 7:10

На фестивале «Архитектурное наследие» обсудили реставрацию Дома Маштакова в Самаре

Самара рассказала об особенностях и взаимодействии во время реставрации
Ирина СИНЕГУБОВА
Здание выполнено в стиле эклектика.

Здание выполнено в стиле эклектика.

Фото: администрация Самары

В Самаре проходит фестиваль «Архитектурное наследие». В рамках него участники обсудили реставрацию Дома Маштакова. Кейс сессия об особенностях и взаимодействии во время реставрации объекта культурного наследия регионального значения прошла в восстановленном пространстве.

Напомним, усадебное место на углу Воскресенской площади и улицы Самарской принадлежало мещанину Михаилу Маштакову. Проект был разработан архитектором Александром Щербачевым. Здание выполнено в стиле эклектика, отмечается смешение русского стиля и канонической системы классицизма.

Долгое время дом Маштакова разрушался. Восстановление здания стало возможным благодаря победе в конкурсе на предоставление грантов президента России на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий в 2021 году.

Сейчас администрация Самары предоставила субсидию на организацию работы музея-галереи «Заварка». Там проведятся тематические выставочно-просветительские мероприятия по теме деревянного зодчества города и сбережения истории.

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